07.01.2021 (16:30)

Около 50 тыс. военнослужащих ЦВО и членов их семей приняли участие в праздновании Рождества

Около 50 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и членов их семей приняли участие в праздновании Рождества

Рождественские богослужения состоялись в войсковых храмах в соединениях и воинских частях округа, в том числе и на объединенной российской военной базе Кант в Киргизии и 201-й военной базе в Таджикистане.

Все мероприятия проходили с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемических норм, прихожане находились в медицинских масках. При входе в здания проводилась термометрия.

Также в Рождество начальник штаба Центрального военного округа генерал-лейтенант Михаил Теплинский встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.

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