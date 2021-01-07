07.01.2021 (16:00)

Военнослужащие соединения РЭБ ЦВО в Екатеринбурге встретили Рождество в новом храме



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие соединения РЭБ ЦВО в Екатеринбурге встретили Рождество в новом храме

В Екатеринбурге несколько десятков военнослужащих соединения войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа встретили Рождество в новом храме, который был освящен в ноябре 2020 года.

Все мероприятия проходили с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемических норм, прихожане находились в медицинских масках. При входе в здания проводилась термометрия.

Церковь расположилась в одном из зданий 32-го военного городка. В храме хранится икона Спаса Нерукотворного, переданная от главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

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