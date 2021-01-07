Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2021 (16:00)

Военнослужащие соединения РЭБ ЦВО в Екатеринбурге встретили Рождество в новом храме

В Екатеринбурге несколько десятков военнослужащих соединения войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа встретили Рождество в новом храме, который был освящен в ноябре 2020 года.

Все мероприятия проходили с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемических норм, прихожане находились в медицинских масках. При входе в здания проводилась термометрия.

Церковь расположилась в одном из зданий 32-го военного городка. В храме хранится икона Спаса Нерукотворного, переданная от главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false