07.01.2021 (15:30)

В храме Александра Невского российской военной базы в Киргизии состоялась рождественская литургия



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В храме Александра Невского российской военной базы в Киргизии состоялась рождественская литургия

В войсковом храме объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, состоялась рождественская литургия.

В православном войсковом храме в честь святого благоверного князя Александра Невского прошла праздничной литургия, которую провел помощник командира по работе с верующими военнослужащими настоятель храма отец Александр. В службе также принимали участие члены семей военнослужащих и гражданский персонал базы.

На храме установлены семь куполов и 11 колоколов. На крупнейшем из них - 820-тонном благовесте - изображена эмблема российской военной базы. Колокола украшают знаменитые высказывания русского полководца, причисленного к лику святых: «Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке», «Не в силе Бог, а в правде».

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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