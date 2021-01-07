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07.01.2021 (14:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев в храм

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали экскурсию для юнармейцев в храм святого апостола Андрея Первозванного.

Храм расположен на территории военного городка ОГРВ ПРРМ. Экскурсию по храму святого апостола Андрея Первозванного провёл настоятель храма протоирей Валерий. Он рассказал юнармейцам об истории храма, который строился одновременно с Тираспольской крепостью, по инициативе Генералиссимуса Суворова, а также ответил на возникающие вопросы, касающиеся духовной жизни.

В завершении экскурсии настоятель храма разрешил каждому юнармейцу подняться на колокольню и позвонить в церковный колокол.

В дни новогодних и рождественских каникул юнармейцы посетили детский дом, а также приняли участие в спортивном празднике в ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Юнармия , Религия
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