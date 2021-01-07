07.01.2021 (13:30)

В новом году химики ЗВО продолжат дезинфекцию объектов инфраструктуры Северной столицы и Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа продолжат проведение специальной обработки объектов социальной инфраструктуры, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты будут дезинфицировать остановки общественного транспорта, предприятия оборонно-промышленного комплекса, административные здания, амбулатории поликлиник и кареты скорой помощи в местах дислокации с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В минувшем году в ходе специальной обработки химики провели дезинфекцию раствором ДТС-ГК более 1,5 миллионов тыс. кв. м. территории населенных пунктов региона.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты Западного военного округа в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры. Также военнослужащие ЗВО проводили мероприятия дезинфекции в Итальянской Республике.

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