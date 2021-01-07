07.01.2021 (13:00)

В январе 2021 года в соединениях и воинских частях ВДВ пройдет отборочный этап конкурса «Десантный взвод»

Отборочный этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», который входит в программу Армейских международных игр 2021 года, в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартует в январе.

Право участвовать в войсковом, а затем и в международном этапах конкурса будут оспаривать взвода соединений и учебных заведений ВДВ, дислоцированных в Псковской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Ульяновской и Волгоградской областях, Краснодарском и Приморском крае, а также в Бурятии.

За время отборочных этапов состязания военнослужащие десантно-штурмовых и парашютно-десантных взводов покажут свою умение и выучку, совершат прыжок с парашютом с последующим сбором на площадке приземления, преодолеют различные препятствия в ходе марш-броска, выполнят нормативы по огневой, технической и физической подготовке, решат тактические и огневые задачи.

Отборочный этап состязаний, проводящийся в частях ВДВ, носит плановый характер и будет проходить до начала февраля на войсковых полигонах.

В ходе отборочного этапа конкурса военнослужащим каждого взвода предстоит пройти более 20 разнообразных индивидуальных и комплексных испытаний.

Отборочные состязания пройдут во всех соединениях ВДВ. Главная их цель отобрать лучшее подразделение в ВДВ для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр-2021.

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