07.01.2021 (12:30)

Около двух тысяч военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Рождественских молебнах

В день Рождества Христова в главной военно-морской базе Балтийского флота г. Балтийске состоялись рождественские воинские молебны и посещение храмов на территории воинских частей. В частности, православные военно-морские пехотинцы посетили Храм-часовню Святого Благоверного князя Александра Невского расположенный в соединении морской пехоты.

В этом году молебны в частях и соединениях Балтийского флота в Калининградской области проводились с соблюдением мер предосторожности. Каждый участник мероприятия был одет в защитную маску и перчатки. В молебнах приняли участие около двух тысяч военнослужащих Калининградского, Балтийского, Советского, Гусевского и Гвардейского гарнизонов.

Днем в расположениях соединениях частей был организован просмотр, телепередач и кинофильмов, посвященных Рождеству Христову.

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