07.01.2021 (12:00)

Войска РХБЗ получат модернизированный «Солнцепек»

Предприятиями промышленности в рамках серийного производства выполняются работы по модернизации боевых машин БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Модернизация позволит увеличить дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, сократит нормы расходов боеприпасов.

Также модернизация направлена на повышение защищенности от противотанковых средств поражения. Применение современных прицельных, навигационных комплексов и новых неуправляемых реактивных снарядов уменьшит время на подготовку и выполнение огневых задач.

Работа по модернизации боевых машин осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

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