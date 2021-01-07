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07.01.2021 (12:15)

В праздник Рождества Христова на территории железнодорожного соединения ЮВО на Ставрополье открыт и освящен храм-часовня в честь святых Бориса и Глеба

В праздник Рождества Христова на территории железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае открыт и освящен храм-часовня в честь покровителей железнодорожных войск Бориса и Глеба.

Чин освящения совершил настоятель храма иконы Казанской Божией Матери отец Дмитрий, который является нештатным помощником командиров воинских частей Невинномысского гарнизона по работе с верующими военнослужащими.

Появление на территории воинской части религиозного объекта значительно упростило участие военнослужащих в религиозных обрядах. Ранее они посещали церковь только по выходным и праздничным дням. Теперь каждый военнослужащий в свободное от службы время может посетить воинский храм-часовню, где будут регулярно проводиться таинства крещения, совершаться молебны по православным праздникам и памятным дням истории российского воинства.

«С сегодняшнего дня храм-часовня работает в общем доступе для всего личного состава гарнизона в любое время. И полностью обеспечивает потребность всех верующих людей» - сказал заместитель командира воинской части железнодорожных войск майор Сергей Миночкин.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , ОСК "Юг" , Религия
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