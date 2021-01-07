07.01.2021 (12:00)

Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в Рождественском Крестном ходе

В день Рождества Христова в главной военно-морской базе Балтийского флота г. Балтийске состоялся рождественский воинский Крестный ход и воинская литургия у Храма Святого Благоверного князя Александра Невского. В этом году крестный ход и праздничная служба проводились с соблюдением мер предосторожности. Каждый участник мероприятия был одет в защитную маску и перчатки. В сопровождении помощника командира соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерея Константина Киосева Крестный ход прошел от расположения соединения до храма святого Александра Невского г. Балтийска. В Крестном ходе и Литургии приняли участие около тысячи военнослужащих Балтийского гарнизона.

Днем в расположениях рот по всей части был организован просмотр, телепередач и кинофильмов, посвященных Рождеству Христову.

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