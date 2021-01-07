07.01.2021 (11:00)

Новая система дистанционного слежения за обстановкой на полигонах позволила повысить на 30% качество подготовки занятий по боевой подготовке общевойсковой армии ЗВО

Общевойсковые полигоны Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской области подключили к военному интернету для проверки уровня подготовленности к занятиям по боевой подготовке.

Новейшие мобильные телекоммуникационные комплексы ПИК МТК обеспечили проверку готовности учебных мест при помощи потоковой видеотрансляции в региональный центр обороны для оперативного наблюдения и контроля за проводимыми занятиями боевой подготовки.

«Новая система дистанционного наблюдения за текущей обстановкой позволяет повысить до 30% качество подготовки учебных мест и занятий по боевой подготовке, в том числе и на новых учебных местах современного полигона «Криница» в Воронежской области», - заявил начальник отдела боевой подготовки общевойсковой армии ЗВО полковник Юрий Лихов.

Комплекс создан на базе многоосных высокопроходимых автомобилей Камаз 5350 и предназначен для обеспечения обмена видео, аудио контента по видам информации на высоком уровне секретности.

В мобильный комплекс входят сетевое, спутниковое оборудование, средства шифрования информации, а также системы жизнеобеспечения. МТК применяется как на стационарных, так и на подвижных объектах

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