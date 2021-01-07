07.01.2021 (10:30)
Войска общевойсковой армии ЗВО в 2020 году пополнило свыше 2,5 тыс. военнослужащих по контракту
Войска общевойсковой армии Западного военного округа в 2020 году пополнило свыше 2,5 тысяч военнослужащих по контракту.
Более 1,5 тысячи таких военнослужащих продолжили военную службу на штатных должностях рядового и сержантского состава в новом статусе военнослужащего по контракту. Свыше тысячи военнослужащих после подписания первого контракта были направлены для прохождения дополнительной подготовки в учебные центры младших специалистов для переподготовки и повышения уровня квалификации по специализациям.
Перед распределением для прохождения дальнейшей службы в составе танковых, мотострелковых, артиллерийских, инженерных, зенитно-ракетных, радиотехнических и тыловых подразделений военнослужащие прошли специальные курсы интенсивной боевой подготовки с элементами курса выживания.