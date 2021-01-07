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07.01.2021 (10:30)

Войска общевойсковой армии ЗВО в 2020 году пополнило свыше 2,5 тыс. военнослужащих по контракту

Войска общевойсковой армии Западного военного округа в 2020 году пополнило свыше 2,5 тысяч военнослужащих по контракту.

Более 1,5 тысячи таких военнослужащих продолжили военную службу на штатных должностях рядового и сержантского состава в новом статусе военнослужащего по контракту. Свыше тысячи военнослужащих после подписания первого контракта были направлены для прохождения дополнительной подготовки в учебные центры младших специалистов для переподготовки и повышения уровня квалификации по специализациям.

Перед распределением для прохождения дальнейшей службы в составе танковых, мотострелковых, артиллерийских, инженерных, зенитно-ракетных, радиотехнических и тыловых подразделений военнослужащие прошли специальные курсы интенсивной боевой подготовки с элементами курса выживания.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Служба по контракту
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