07.01.2021 (11:30)

В Дальневосточном ВОКУ воссоздали копии средневековых осадных орудий «Единорог», «Таран» и «Требушет»

Оружейники военно-исторического общества Дальневосточного высшего общевойскового командного училища создали копии средневековых осадных орудий «Единорог», «Таран» и «Требушет».

Военнослужащие изучают имеющиеся в открытом доступе архивные данные и чертежи для воссоздания орудий. Для работ преимущественно используются оригинальные материалы. Деревянные части макетов изготавливаются из твердых пород древесины – дуба или лиственницы. Также при изготовлении макетов орудий активно применяется литье и ковка металлов. На изготовление одного макета орудия уходит около 6 месяцев.

Кроме крупных осадных орудий курсанты создают холодное и метательное оружие. Используя возможности учебно-материальной базы училища, энтузиасты куют мечи, создают копья, луки и арбалеты. Создание средневекового оружия проводится в учебных целях, как изучение развития военной оружейной науки.

Работа военно-исторического общества ДВОКУ привлекает в свои ряды как курсантов училища, так и допризывную молодежь. Кроме курсантов в обществе училища состоит около 30 учащихся образовательных учреждений города Благовещенска.

Созданные копии орудий размещены у входа в корпус кафедры вооружения и стрельбы, а также в амурском парке «Патриот» на полигоне училища. Увидеть копии осадных орудий можно в ходе проведения дней открытых дверей и в ходе других общественных мероприятий, проводимых в училище.

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