07.01.2021 (10:00)

В 2021 году Объединенный учебный центр ВМФ продолжит подготовку водолазных специалистов и военных спасателей

В 2021 году Объединенный учебный центр ВМФ подготовит свыше 200 водолазных специалистов.

Будет продолжено строительство инфраструктуры нового Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов в Севастополе. В частности, речь идет о строительстве объектов пирсовой зоны Центра, объектов материально-технического обеспечения и учебно-тренировочного процесса, а также объектов социального предназначения. До конца второго квартала 2021 года для военнослужащих Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ будет построена казарма на 380 человек, столовая на 250 мест, клуб на 200 человек, спортивное поле с беговой дорожкой и полосой препятствий, медпункт, а также другие объекты инфраструктуры. Согласно утвержденному плану строительство будет завершено в 3-ем квартале 2021 года, что позволит военнослужащим Учебного центра уже в новом учебном году приступить к полноценной работе в рамках утвержденной программы подготовки специалистов.

В 2020 году Объединенным учебным центром ВМФ подготовлено более 180 специалистов по различным водолазным квалификациям, и более 100 продолжило обучение. В свою очередь Военным учебно-научным центром Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» подготовлено и выпущено более 30 офицеров поисково-спасательного обеспечения по квалификации водолазный специалист.

Их подготовка осуществляется по специально разработанным и постоянно обновляемым программам, позволяющим идти в ногу с развитием научно-технического прогресса в сфере спасательных сил и средств на море.

За текущий год в Военно-Морской Флот поступили инновационные образцы водолазного снаряжения, которые не имеют аналогов в мире, а также продолжается создание новых образцов водолазного оборудования.

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