07.01.2021 (09:30)

В музей гвардейского салютного дивизиона ЗВО поступило 5 образцов военной техники

В единственный в России музей салютов и фейерверков, находящийся на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, поступило 5 образцов военной техники.

«Сейчас поступило два командных пункта, советская 203-мм самоходная пушка 2С7 САУ «Пион», советский 240-мм миномет 2С4 «Тюльпан», советская зенитная самоходная установка «Шилка»» - сказал командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

После поступления техники военнослужащие салютного дивизиона выполнят ряд восстановительных работ по замене неисправных деталей и механизмов, устранят коррозию частей орудия, а также полностью произведут покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технические характеристики каждого вооружения будут подготовлена информация для гостей музея.

В 2021 году музей пополнят еще порядка 5 артиллерийских установок времен Великой Отечественной войны, так и послевоенного периода.

В музее сейчас собрано свыше 150 экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиций производства салютов, боевые документы, карты, коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия. На уличной экспозиции представлены свыше 43 образцов вооружения и военной техники, привезенных из различных регионов страны и восстановленных военнослужащими подразделения.

Единственный в России музей фейерверков открылся в октябре 2017 года. Всего выставочный комплекс насчитывает более 1100 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.

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