07.01.2021 (08:45)

Творческая группа ЦОК ВКС представила праздничную программу «Новогодний звездопад» для военнослужащих Чкаловского гарнизона

6 января творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Российской Федерации и артисты города Москвы представили праздничную программу «Новогодний звездопад» для военнослужащих Чкаловского гарнизона.

Концерт состоялся в клубе воинской части аэродрома Чкаловский. Участники концерта продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство, показав яркие выступления, которые, наверняка, запомнятся военнослужащим по призыву.

В начале концерта с приветственным словом и поздравлением к присутствующим обратился начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин: «Вот и прошел еще один год, он принес в нашу жизнь много новых красок и для каждого он был свой и неповторимый, а мы встречаем Новый 2021 год, и пусть он будет для нас лучше, интереснее и счастливее».

С музыкальным поздравлением к военнослужащим выступили артисты творческой группы ЦОК ВКС и подарили всем известные и любимые песни: «Новый год» в исполнении солиста ансамбля песни и пляски ВДВ, Заслуженного артиста России Андрея Свиридова, «Московские окна» и «Песня Венчальная» в исполнении Заслуженного артиста Укр. ССР Игоря Артамонова, «Песенка о хорошем настроении» и «Попурри на песни Раймонда Паулса» от Заслуженного работника культуры Московской области, солистки Щелковского духового оркестра Елены Лазуткиной, «Лизавета» и «Мы с тобой одной крови ты и я» солиста группы «Баян Микс» Сергея Коткова, «Звенит январская вьюга» исполнила лауреат международных конкурсов Елизавета Жуковец, «А снег идет» и «Твои следы» исполнила певица, композитор Римма Брыжахина, «Метель» и «Жизнь играет соло» - певец Леуш Любич, «Это здорово!» и «Даль бескрайняя небес» исполнили участники ВИА «Град». А когда зазвучал знаменитый хит «Валера» в исполнении певицы Афродита, зрители уже не могли оставаться на месте и пустились в пляс.

Ведущими мероприятия выступили артист эстрады Леуш Любич и певица Афродита Остапенко.

Каждый военнослужащий и ветеран получили поздравительную открытку, которую сделали своими руками юнармейцы ВКС (при ЦОК ВКС) в рамках акции «ПОЗДРАВЬ СОЛДАТА».

С поздравлением в адрес участников концерта обратились представители командования гарнизона, выразившие признательность за яркое и высокохудожественное выступление творческой группы ЦОК ВКС. Под аплодисменты исполнителям и организаторам концерта были вручены благодарственные письма и цветы.

В ходе мероприятия группа кино, фото и видео обеспечения Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил представила в холле воинской части фотовыставку победителей 2020 года фотоконкурса «Я служу в ВКС!». Гости праздничного концерта с большим интересом отнеслись к представленным фотоработам, отражающих выполнение боевых задач военнослужащих ВКС, их быт и досуг.

Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, проводимых Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил Российской Федерации в рамках празднования Нового года и Рождества и подготовленных Главным командованием Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации.

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