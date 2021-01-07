07.01.2021 (03:10)

Крестный ход и рождественскую службу в полевом храме провели на авиабазе Хмеймим

Крестный ход и рождественскую службу в полевом храме провели на авиабазе Хмеймим. Посетить службу могли все военнослужащие, которые не находились в это время на дежурстве.

«Я здесь уже в третий раз. Рождество в 2016 и 2017 годах я встречал точно так же, но тогда здесь (вместо храма) стояла палатка. Люди меняются, появляются новые лица, встречаются и те, кто уже служил здесь. На праздник военнослужащие приходят, оставляют записки (на рождественскую литургию). Времени мало, и не все могут прийти - кто-то в карауле, кто-то на дежурстве», - сказал помощник командующего по работе с верующими, протоиерей Михаил (Киселев).

Небольшой полевой храм не смог вместить всех желающих посетить службу, и пришедшие заполнили площадь перед ним. По словам военнослужащих, участие в рождественской литургии особенно важно тем, что объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине.

Рождественская служба завершилось крестным ходом. Сотни военнослужащих с зажженными свечами прошли по авиабазе, пронеся во главе колонны лик Спасителя, а также иконы Казанской Богоматери и Пророка Илии. Соблюдая санитарные нормы в период распространения коронавируса, все присутствовавшие на литургии и участвовавшие в крестном ходу надели медицинские маски.



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