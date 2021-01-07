07.01.2021 (02:50)

В Главном храме Вооруженных Сил впервые прошло Рождественское богослужение

В Главном храме Вооруженных Сил России впервые прошло Рождественское богослужение. Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Каширский Феогност. В богослужении по случаю Рождества Христова в Главном храме Вооруженных Сил России приняли участие военнослужащие и члены их семей, руководство Министерства обороны Российской Федерации. Также в литургии приняли участие гражданский персонал Вооруженных Сил и прихожане Главного храма ВС РФ.

Специально для проведения молебна в верхнем храме были выставлены иконы святых-покровителей видов и родов Вооруженных Сил России, а также Главная икона ВС РФ – образ "Спаса Нерукотворного". Каждый желающий после завершения литургии смог приложиться к святыням.

На Соборной площади Главного храма ВС РФ в рамках зимнего фестиваля работает крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входит несколько зон для отдыха: тюбинговый спуск, длинной более 50 метров, ледовый каток площадью 3 тысячи квадратных метров. Новогодняя площадка была торжественно открыта 26 декабря 2020 года. Её уже посетили более 150 тысяч человек.

Главный храм Вооруженных Сил России посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящён во имя Воскресения Христова, нижний храм в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Создание Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.

Все габариты храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам, связанным с историей Великой Отечественной войны, историей России и Вооружённых Сил России. Диаметр главного купола составляет 19,45 метров. 1945 год — окончание Великой Отечественной войны. Высота звонницы – 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метров. 1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне.

14 июня 2020 года состоялось освящение Патриаршего Собора воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России.

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