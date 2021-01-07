07.01.2021 (02:45)

В Санкт-Петербурге рождественское богослужение впервые прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО

В Санкт-Петербурге рождественское богослужение впервые прошло в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади.

В богослужении принял участие командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, офицеры штаба и члены семей военнослужащих.

Перед началом литургии генерал-полковник Александр Журавлев передал храму икону Святой Троицы.

Храм во имя великомученика Георгия Победоносца был возведён по проекту знаменитого архитектора России в 1822 году и стал первым главным храмом Российской императорской армии. В храме были увековечены сотни имён офицеров, убиты и умерших от ран, полученных в сражениях, за время с 1807 года и кончая русско-турецкой войной 1877-78 годов. В 1917 году храм был закрыт и переделан под бытовое помещение. В настоящее время храм восстановлен и действует на территории штаба Западного военного округа.

Также более 30 тыс. верующих военнослужащих Западного военного округа приняли участие в богослужениях, которые прошли в войсковых храмах и церквях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской, Брянской областях.

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