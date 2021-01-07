07.01.2021 (09:00)

Около 50 топливозаправщиков получили воинские части и соединения ЦВО в 2020 году

Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) получили в 2020 году около 50 современных топливозаправщиков.

Техника поступила в соединения и в воинские части, дислоцированные в 11 регионах Центрального военного округа. Данная техника предназначена для заправки автомобильной и бронетанковой техники. Машины показала свою высокую эффективность в заправке техники в полевых условиях во время проведения тактических и тактико-специальных учениях ЦВО, а также во время проведения всеармейских игр и при ликвидации последствий экологического загрязнения г. Усолье-Сибирское в Иркутской области.

В том числе поступили 12 автоцистерн на базе автомобиля КамАЗ. Особенностью данной машины является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания 7,62-мм пуль.

Автотопливозаправщик АТЗ-7-5350 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки автобронетанковой и автомобильной техники горючим, эксплуатация при температурах окружающего воздуха от — 45°С до + 50°С и в районах, расположенных на высоте до 4500 метров над уровнем моря с преодолением перевалов до 4650 метров

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