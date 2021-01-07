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07.01.2021 (08:30)

Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в более чем 4 отборочных конкурсах к АрМИ-2021

Военнослужащие подразделений радиационной-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемых в Московской, Нижегородской областях представят танковое объединение в отборочных этапах конкурсов «Безопасная среда», «Специальный район», «Специалист ТДА», «Белое солнце».

На полигонах «Алабино», «Головеньки», «Мулино» состоятся первые отборочные этапы к АрМИ-2021 среди специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты объединений, соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа.

В мероприятиях примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих, и будет задействовано порядка 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-3, а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

Победители первых двух этапов представят танковую армию на окружном этапе среди объединений Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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