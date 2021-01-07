Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2021 (08:00)

В Поволжье более 1,5 тыс. военнослужащих ЦВО отпраздновали Рождество

Более 1,5 тысяч военнослужащих воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в мероприятиях по празднованию православного праздника Рождества Христова.

Командующий 2-й общевойсковой армии (ОА) ЦВО генерал-лейтенант Андрей Колотовкин поздравил с праздником семьи миротворцев, выполняющих задачи по поддержанию мира в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, и пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

Кроме того, помощники по работе с верующими военнослужащими поздравили личный состав с Рождеством, провели праздничную литургию, а также рассказали об истории праздника.

Заместители командиров по военно-политической работе совместно с дежурными по соединениям и воинским частям поздравили военнослужащих, выполняющих задачи в составе караула и суточного наряда.

Новости по теме:
Российские военнослужащие в Таджикистане провели санитарную обработку более 70 объектов в 2020 году
Сорок учений радиотехнических войск ЦВО пройдет в 2021 году
Военнослужащие в Сибири отрабатывают практические занятия по боевой подготовке на обновленной учебно-материальной базе
Подразделения РХБ защиты ЦВО получили около 30 современных образцов вооружения в 2020 году

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false