07.01.2021 (08:00)

В Поволжье более 1,5 тыс. военнослужащих ЦВО отпраздновали Рождество

Более 1,5 тысяч военнослужащих воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в мероприятиях по празднованию православного праздника Рождества Христова.

Командующий 2-й общевойсковой армии (ОА) ЦВО генерал-лейтенант Андрей Колотовкин поздравил с праздником семьи миротворцев, выполняющих задачи по поддержанию мира в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, и пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

Кроме того, помощники по работе с верующими военнослужащими поздравили личный состав с Рождеством, провели праздничную литургию, а также рассказали об истории праздника.

Заместители командиров по военно-политической работе совместно с дежурными по соединениям и воинским частям поздравили военнослужащих, выполняющих задачи в составе караула и суточного наряда.

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