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07.01.2021 (06:15)

В 37 воинских храмах ЦВО прошла рождественская литургия

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.

Праздничная рождественская литургия с участием верующих военнослужащих и членов их семей была проведена в 37 воинских храмах, расположенных в 20 регионах России, а также в российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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