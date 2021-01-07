07.01.2021 (06:15)

В 37 воинских храмах ЦВО прошла рождественская литургия

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.

Праздничная рождественская литургия с участием верующих военнослужащих и членов их семей была проведена в 37 воинских храмах, расположенных в 20 регионах России, а также в российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

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