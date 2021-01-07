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07.01.2021 (05:15)

Истребители ТОФ в 2020 году более 10 раз обеспечивали безопасность полетов стратегических ракетоносцев и дальних противолодочных самолетов в зоне ответственности Тихоокеанского флота

На Камчатке летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России за прошедший год в полном объеме обеспечили безопасность полетов ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, а также противолодочных самолетов Ту-142 ТОФ в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

В течение всего года стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 неоднократно выполняли плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

Для их сопровождения и обеспечения безопасности полета с аэродрома Елизово более десяти раз поднимались высотные истребители-перехватчики МиГ-31. В назначенной точке истребители встречали Ту-95МС и Ту-142 и обеспечивали их сопровождение.

Все полеты самолетов проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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