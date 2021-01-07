07.01.2021 (06:00)

Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе проводят разминирование Степанакерта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сплошная очистка от взрывоопасных предметов южной окраины Степанакерта

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

С 23 ноября 2020 г., за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил, очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 435 га территории, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 20 650 взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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