07.01.2021 (05:00)
Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством
В канун Рождества Христова командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе с православным праздником.
На одном из наблюдательных постов, который расположен вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района Нагорного Карабаха, состоялось праздничное рождественское богослужение. Его провел военный священник иерей Борис, который практически с первых дней находится в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Он поздравил военнослужащих с Рождеством Христовым, пожелал крепости духовных и физических сил и помощи Божией в служении Отечеству.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.