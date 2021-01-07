07.01.2021 (05:00)

Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Праздничное Рождественское богослужение на наблюдательном посту МС РФ

В канун Рождества Христова командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе с православным праздником.

На одном из наблюдательных постов, который расположен вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района Нагорного Карабаха, состоялось праздничное рождественское богослужение. Его провел военный священник иерей Борис, который практически с первых дней находится в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Он поздравил военнослужащих с Рождеством Христовым, пожелал крепости духовных и физических сил и помощи Божией в служении Отечеству.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.



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