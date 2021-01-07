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07.01.2021 (03:30)

Более 2 тыс. военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в праздновании Рождества Христова

Более 2 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.

В полевом храме военной базы, возведенном в честь Августовской иконы Божьей Матери, прошла праздничная литургия, в которой смогли принять участие верующие военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал соединения.

Для детей военнослужащих и гражданского персонала базы в этот день состоялась рождественская елка с театрализованным шоу по мотивам новогодних сказок. В программу детского праздника также были включены конкурсы чтецов рождественских стихотворений и исполнителей новогодних песен, ребятам вручили рождественские подарки.

Праздничные новогодние и рождественские мероприятия в российской военной базе ЮВО завершились проведением 15 творческих, развлекательных, спортивно-оздоровительных мероприятий и поздравлений, которые прошли в формате посещения руководства базы семей военнослужащих, проведения утренников, ёлок, новогодних сказочных представлений для детей.

Кроме того, в праздничные дни был проведен чемпионат по 5 видам спорта.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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