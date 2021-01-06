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06.01.2021 (20:00)

Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ совместно с общественной организацией «Офицеры России» поздравили заслуженных жительниц города Иваново с Новым годом

Военнослужащие Ивановского соединения Воздушно-десантных войск, совместно с активистами общественной организации «Офицеры России» города Иваново и представителями других силовых структур г. Иваново поздравили почетных жительниц города Иваново Зинаиду Матвееву и Татьяну Милованову с Новым Годом и предстоящим Рождеством Христовым.

Зинаида Михайловна гордость Ивановской художественной гимнастики. Прошла Великую Отечественную Войну защищая свой город Ленинград во время блокады, за что была награждена правительственными наградами - орденом Отечественной войны, 11 медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».

Татьяна Николаевна Милованова родственница Героя Советского Союза уроженца города Иваново Алексея Михайловича Милованова. Татьяна встретила войну в 4-х летнем возрасте, ужасы которой она запомнила на всю жизнь. После войны Татьяна Милованова стала учителем истории в школе города Иваново, где проработала долгие годы.

Зинаиде Михайловне и Татьяне Миловановой были вручены новогодние презенты от Деда Мороза и командования гвардейского соединения ВДВ, после чего у них в гостях состоялись новогодние чаепития.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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