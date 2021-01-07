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07.01.2021 (02:30)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничном Рождественском богослужении

Военнослужащие корабельного состава и воинских частей Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в торжествах, посвященных празднованию Рождества Христова.

Все мероприятия прошли с соблюдением противоэпидемических мер, действующих в регионе.

Моряки православного вероисповедания посетили праздничное Рождественское богослужение в севастопольских храмах в непосредственной близости от пунктов базирования кораблей. Рождественские службы с участием военнослужащих прошли во Владимирском соборе - усыпальнице русских адмиралов, Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе, в Свято-Никольском храме и в храме Архистратига Михаила.

Также Рождественские моления состоялись в корабельных храмах на борту флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» и спасательного судна «Коммуна».

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы и армейского корпуса ЧФ посетили храмы, расположенные на территории воинских частей, а также ближайшие по расположению к местам дислокации подразделений.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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