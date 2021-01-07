07.01.2021 (07:30)

2600 огневых задач выполнили подразделения РВиА Приморского общевойскового объединения ВВО

Ракетчики и артиллеристы общевойсковой армии ВВО в Приморье в 2020 году выполнили свыше 2600 огневых задач. Из них зачетных с боевой стрельбой - более 500, при этом около 100 велись прямой или полупрямой наводкой, также порядка 450 огневых задач выполнялись с использованием различных типов боеприпасов с закрытых огневых позиций.

В ходе проведения учений и выполнения огневых задач артиллерийским подразделениям объединения поставлена оценка «хорошо».

Наиболее значимыми мероприятиями в уходящем году стали: состязания с командирами артиллерийских батарей имени маршала артиллерии В.М.Михалкина, в ходе которых капитан Ильнар Бадамшин занял первое место; конкурс по полевой выучке среди сержантов РВиА имени Героя Советского Союза старшины Н.И. Кузнецова, где командир отделения сержант Денис Авластов занял второе место. Кроме этого, команда артиллерийского соединения под командованием старшины Андрея Субботина заняла почетное место в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» на окружном этапе соревнований.

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