07.01.2021 (06:30)

1178 жилых помещений на территории ДФО приобрели военнослужащие по военной ипотеке в 2020 году

1178 жилых помещений приобрели в 2020 году военнослужащие – участники накопительной ипотечной системы на территории Дальневосточного федерального округа.

Наибольшей популярностью для приобретения жилья по военной ипотеке у военнослужащих пользовался Приморский край – 435 приобретенных объектов недвижимости. На втором месте Хабаровский край – 210. Наименьшее количество в Магаданской области – 2 и Чукотском автономном округе – 1.

Стоить отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих установлен на 2021 год в сумме 299 081, 2 рубля.

Накопительный взнос увеличен на 10,7 тыс. рублей (3,7%) по сравнению с накопительным взносом на 2020 год.

Сумма средств целевого жилищного займа, ежемесячно предоставляемых ФГКУ «Росвоенипотека» каждому участнику накопительно-ипотечной системы для погашения ипотечного кредита, в 2021 году составит 24 923 рубля.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице