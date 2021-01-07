07.01.2021 (02:00)

Военнослужащие воинских частей и соединений ВВО в Забайкалье праздну-ют Рождество Христова

Более 2 тысяч военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, приняло участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.

Традиционно на торжественном построении личного состава всех православных верующих со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры соединений и воинских частей.

В клубах соединений и воинских частей ВВО в Забайкалье помощники командира по работе с верующими провели для военнослужащих чтение на тему «Рождество Христово. История, традиции, обычаи».

В праздновании Рождества были соблюдены все традиции православия: праздничное богослужение, молебен. В Рождественском сочельнике кроме военнослужащих, приняли участие их семьи, гражданский персонал, а также местное население.

Празднование Рождества Христова прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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