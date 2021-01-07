07.01.2021 (01:30)

Новейшие комплексы связи поступили в воинские части армейского корпуса ВВО на Сахалине в минувшем году

На вооружение подразделений управления армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, в минувшем году поступили новейшие комплексные аппаратные связи.

Всего в 2020 году в подразделения связи армейского корпуса ВВО современная техника связи на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» и новейший комплекс закрытой цифровой телефонной связи на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ».

Поступление новых комплексов и систем связи базе бронеавтомобиля «Тигр-М» позволяет обеспечить командиров подразделений закрытой и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении.

Поступивший комплекс закрытой цифровой телефонной связи на базе автомобиля «КамАЗ» относится к новейшим образцам техники связи последнего поколения. Он способен решать задачи обеспечения более 60 абонентов высококачественной закрытой цифровой телефонной связью в объеме, которые ранее выполнялись привлечением 3-4 машин предыдущего поколения.

Кроме того, комплекс приспособлен к работе в сложных климатических и погодных условиях Дальнего Востока. Обладает высокой надежностью и устойчивостью связи к воздействию средств радиоэлектронного подавления условного противника.

Новейшие комплексы связи, поступающие на вооружение соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, значительно поднимают качество связи, уменьшая при этом время на развертывание и приведение их в походное положение, что позволяет в несколько раз сократить время передачи информации.

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