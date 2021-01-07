07.01.2021 (01:00)

Военнослужащие общевойскового объединения ВВО в Республике Бурятия празднуют Рождество Христово

Более 5 тысяч военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приняло участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.

Традиционно на торжественном построении личного состава всех православных верующих со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры соединений и воинских частей.

В свою очередь заместители командира по военно-политической работе совместно с дежурными по соединениям и воинским частям поздравили военнослужащих выполняющих задачи в составе внутреннего караула и в составе суточного наряда с Рождеством.

В клубах соединений помощники командира по работе с верующими провели для военнослужащих чтение на тему «Рождество Христово. История, традиции, обычаи».

После чего верующие военнослужащие приняли участие в праздничной литургии в храмах и соборах Республики.

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