07.01.2021 (00:30)

Более 400 молодых лейтенантов распределено в соединения и воинские части объединения ВВС и ПВО ВВО в 2020 году

В течение 2020 года в армию ВВС и ПВО Восточного военного округа распределено более 400 молодых лейтенантов-выпускников 2020 года. Около 100 из них пополнили ряды летного состава объединения.

С прибывшими лейтенантами-выпускниками военных училищ и институтов, проведены инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности, и основам служебной деятельности в ходе учебно-методических сборов, а с летным составом, кроме того, - доподготовка на базе авиационных воинских частей и аэродромах ВВО.

По окончании мероприятий, офицеры сдали зачеты на допуск к работе, молодые летчики овладели требуемыми летными навыками и подготовились к выполнению задач по предназначению.

После распределения в соединения и воинские части объединения ВВС и ПВО ВВО молодые лейтенанты приступили к выполнению служебных обязанностей.

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