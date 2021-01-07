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07.01.2021 (06:10)

Девушки-летчицы Краснодарского училища ВКС в 2021 году освоят сложный пилотаж

Девушки-курсанты 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им.А.К.Серова, проходящие обучение на истребители, штурмовики и самолеты дальней авиации, в ходе лётной практики в 2021 году на самолетах Л-39 освоят сложные виды лётной подготовки, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слётанность в составе пары.

В завершении практики будущие лётчицы приступят к выполнению боевого применения по воздушным и наземным целям. Имитационные пуски ракет «воздух-воздух» будут обозначены фотострельбой и фиксироваться средствами объективного контроля. Для уничтожения наземных мишеней на полигоне будут применяться учебные авиационные бомбы П-50т.

С 2020 года началось обучение девушек в том числе на специальности истребительной, штурмовой и дальней авиации.

В ходе начальной лётной подготовки девушки выполняли полёты с летчиками-инструкторами ВУЗа, отрабатывали взлеты и посадки, а также технику пилотирования в пилотажных зонах.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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