06.01.2021 (14:15)

Ёлочные игрушки времён Великой Отечественной войны

Всех граждан Советского Союза, во все времена объединял Новый год. Так же было и во время Великой Отечественной войны. Праздник отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.

Традиция празднования Нового года и украшения елки сохранялась всю войну. Игрушки мастерили из подручных материалов — бинтов, ваты, фольги, старых газет, стреляных гильз. Елочные артели производили игрушки из проволоки, фольги, металлической стружки, крутили ягоды, цветы, снежинки, парусники, пятиконечные красные звезды с серпом и молотом.

Война повлияла на выбор сюжетов елочных украшений. Как отражение эпохи, на новогодних елках появились игрушечные парашютисты, лыжницы, летчики. Игрушечные аэростаты и дирижабли тоже украсили новогодние елки. Эти летательные аппараты широко использовались во время войны для подготовки десантников и в качестве транспортных средств, а также для организации ПВО в Москве и Ленинграде.

В военные годы была чрезвычайно популярна новогодняя игрушка, изображающая старика с ружьем. Так был представлен Дед Мороз - партизан, уничтожающий фашистов, герой стихотворения Евгении Трутневой:

У него игрушек нет

В торбе за плечами.

Партизанит старый дед

Зимними ночами.

Деду некогда, поверь,

Мастерить игрушки.

Не пройдёт фашистский зверь

По лесной опушке!

Одна из елочных игрушек военной поры вызывает особый интерес — это собака-санитар. Собак санитарной службы солдаты называли «Мохнатыми ангелами». По воспоминаниям ветеранов, когда из-за плотного огня санитары не могли пробраться к раненым, на помощь приходили собаки. Они подползали к раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой, терпеливо ждали, когда он перевяжет рану, и только потом отправлялись к другому.

Новогодние игрушки военной поры являются отражением целой эпохи, бесценными хранителями памяти о Великой Отечественной войне и мужестве народа, который даже в самые трудные времена находил в себе силы создавать сказку.



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