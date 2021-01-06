06.01.2021 (14:15)
Ёлочные игрушки времён Великой Отечественной войны
Всех граждан Советского Союза, во все времена объединял Новый год. Так же было и во время Великой Отечественной войны. Праздник отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.
Традиция празднования Нового года и украшения елки сохранялась всю войну. Игрушки мастерили из подручных материалов — бинтов, ваты, фольги, старых газет, стреляных гильз. Елочные артели производили игрушки из проволоки, фольги, металлической стружки, крутили ягоды, цветы, снежинки, парусники, пятиконечные красные звезды с серпом и молотом.
Война повлияла на выбор сюжетов елочных украшений. Как отражение эпохи, на новогодних елках появились игрушечные парашютисты, лыжницы, летчики. Игрушечные аэростаты и дирижабли тоже украсили новогодние елки. Эти летательные аппараты широко использовались во время войны для подготовки десантников и в качестве транспортных средств, а также для организации ПВО в Москве и Ленинграде.
В военные годы была чрезвычайно популярна новогодняя игрушка, изображающая старика с ружьем. Так был представлен Дед Мороз - партизан, уничтожающий фашистов, герой стихотворения Евгении Трутневой:
У него игрушек нет
В торбе за плечами.
Партизанит старый дед
Зимними ночами.
Деду некогда, поверь,
Мастерить игрушки.
Не пройдёт фашистский зверь
По лесной опушке!
Одна из елочных игрушек военной поры вызывает особый интерес — это собака-санитар. Собак санитарной службы солдаты называли «Мохнатыми ангелами». По воспоминаниям ветеранов, когда из-за плотного огня санитары не могли пробраться к раненым, на помощь приходили собаки. Они подползали к раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой, терпеливо ждали, когда он перевяжет рану, и только потом отправлялись к другому.
Новогодние игрушки военной поры являются отражением целой эпохи, бесценными хранителями памяти о Великой Отечественной войне и мужестве народа, который даже в самые трудные времена находил в себе силы создавать сказку.