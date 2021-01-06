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06.01.2021 (15:30)

В военных гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» состоялся ряд встреч хоккейных команд в гарнизонах Северного флота.

В городе Мурманске прошло два хоккейных матча. Команда армейского корпуса «Армата» уступила команде «Торос» центра материально-технического обеспечения со счетом 6:10. Хоккеисты команды «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в тяжелой борьбе выиграли со счетом 10:7 у команды «Пётр Великий», одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера.

В поселке Кильдинстрой Мурманской области, команде соединения десантных кораблей «Абордаж» удалось одержать победу над хоккеистами команды одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец», победив со счетом 12:7.

Команда «Последний аргумент» соединения подводных лодок на ледовой площадке в городе Заозерск Мурманской области, уступив одну шайбу, проиграла со счетом 4:5 команде «Медведи» соединения подводных лодок.

В гарнизонах проведения чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги хоккейные площадки привлекают все большее количество желающих выйти на лед.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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