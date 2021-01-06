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06.01.2021 (18:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели спортивный праздник.

В рамках спортивных мероприятий все участники совершили праздничный забег на дистанцию в 1 километр, после чего начались одиночные состязания, среди которых были, поднятие гири, метание гранаты на дальность и подтягивания на перекладине.

По итогам спортивного праздника переходящий кубок лучшего спортивного подразделения завоевал личный состав 3 мотострелковой роты, а военнослужащие занявшие первые места были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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