06.01.2021 (18:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели спортивный праздник.
В рамках спортивных мероприятий все участники совершили праздничный забег на дистанцию в 1 километр, после чего начались одиночные состязания, среди которых были, поднятие гири, метание гранаты на дальность и подтягивания на перекладине.
По итогам спортивного праздника переходящий кубок лучшего спортивного подразделения завоевал личный состав 3 мотострелковой роты, а военнослужащие занявшие первые места были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.
Новости по теме:
Военные инженеры и водолазы ЗВО совместно со специалистами парка «Патриот» в 2021 году продолжат поисковые экспедиции по местам боев в Центральном Черноземье
Летчики – истребители Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране южных границ России в Курской области
Метки: