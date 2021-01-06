06.01.2021 (17:30)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии провели плановое учение противодиверсионных подразделении?

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели плановое учение по оперативному реагированию на кризисные ситуации.

По замыслу учения группы незаконных вооруженных формирований (НВФ), пройдя горные районы кавказского хребта, осуществили налеты на контрольно-пропускные пункты соединения и предприняли попытку захвата важных объектов военной инфраструктуры и техники.

С получением сигнала тревоги личный состав российской военной базы на бронеавтомобилях «Тигр-М» и бронетранспортерах БТР-82АМ отработали совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионных групп «противника» одновременно с двух направлений – «морского» и «горного».

Для поиска и уничтожения НВФ были применены беспилотные летательные аппараты коптерного и самолетного типа.

В ходе тренировки был отработан порядок взаимодействия пунктов управления соединения.

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