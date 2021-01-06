06.01.2021 (17:00)

Около 800 прыжков с парашютом выполнит спецназ общевойсковой армии ЗВО в 2021 году

Военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе занятий по десантной подготовке в 2021 выполнит более 800 прыжков с парашютом на базе соединений специального назначения в Тамбовской и Псковской областях.

В ходе занятий спецназовцы обучатся укладке парашютов Д-10, действиям при возникновении критических ситуаций, выполнят подготовительные прыжки на учебно-тренажерных комплексах, освоят различные виды парашютных систем.

В течение года каждый из военнослужащих проведет десантирование с высоты от 600 до 800 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжков из вертолета Ми-8 и самолетов Ан-26 группам спецназа будет необходимо осуществить сбор в указанных точках и выполнить ряд специальных задач по предназначению: уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, засад и командных пунктов неприятеля, ведение разведки и сбор сведений для дальнейшей передачи вышестоящему руководству.

В обучении военнослужащих будут задействованы опытные инструктора-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего, в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке примут участие более 200 военнослужащих подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа.

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