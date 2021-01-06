06.01.2021 (16:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели санитарную обработку более 70 объектов в 2020 году

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели санитарную обработку более 70 социальных и военных объектов Министерства обороны РФ в 2020 году.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций в военных городках Душанбе и Бохтар военнослужащие выполнили обработку двух школ и двух детских садов общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. Кроме того, дезинфекции подверглись объекты полигонов Ляур и Самбули, парки боевых машин, контрольно-пропускные пункты, вооружение и военная техника, солдатские общежития, столовые, медицинские учреждения, детские площадки и др.

Для выполнения специальных задач были задействованы расчеты, оснащенные индивидуальными дегазационными комплектами (ИДК-1) и специализированными авторазливочными станциями, предназначенные для обработки участков местности и дорог, а военнослужащие были обеспечены средствами защиты кожи и органов дыхания.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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