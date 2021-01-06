06.01.2021 (15:00)

Военные инженеры и водолазы ЗВО совместно со специалистами парка «Патриот» в 2021 году продолжат поисковые экспедиции по местам боев в Центральном Черноземье

Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа продолжат оказывать содействие в поисковых экспедициях специалистов парка «Патриот» в 2021 году.

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО, а также водолазы в 2021 году будут готовы продолжить работы по подъему останков членов экипажа и танка КВ-1 в Тверской области, а также ряде объектов в Брянской, Воронежской областях.

Военнослужащие подразделений общевойсковой армии ЗВО смогут помогать специалистам отдела поиска и реставрации экспонатов парка «Патриот», поисковым отрядам в подъеме техники, объектов, проверке боекомплектов и работе со взрывоопасными предметами, а также в отдании воинских почестей при перезахоронении опознанных останков.

Справочно:

В 2016, 2017 годах со дна реки Дон были подняты различные объекты исторической ценности времен Великой Отечественной Войны: подняты американский танк «Генерал Стюарт», переданный Советской армии по ленд-лизу, трактор С-65 «Сталинец», а также уникальный танк из первой партии Т-34–76, выпущенный Сталинградским тракторным заводом весной 1942 года. В 2018 году в Смоленской области из болта был поднят самолет, предположительно, принадлежавший летчикам эскадрильи «Нормандия-Неман», Также в торфяных залежах по информации местных жителей были найдены останки советских летчиков, пилотировавших в 1943 году истребитель Як-9.

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