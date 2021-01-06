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06.01.2021 (14:30)

Летчики – истребители Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране южных границ России в Курской области

Фото Видео

Летчики – истребители Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране государственной границы в Курской области.

В новогодние праздники летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство для защиты воздушных рубежей Российской Федерации на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Также в преддверии новогодних праздников с силами дежурных смен были проведены тренировки по перехвату воздушных судов и принуждению к посадке без использования авиационных средств поражения.

Особое внимание при подготовке дежурных смен уделено летчикам – выпускникам 2019 года, освоившим сложный тип авиационной техники и подтвердившим квалификационный уровень по охране госграницы боевыми пусками ракет класса «воздух-воздух».

Тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4+ предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток, независимо от погодных условий. Он способен не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам группы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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