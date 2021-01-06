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06.01.2021 (13:30)

Военнослужащие в Сибири отрабатывают практические занятия по боевой подготовке на обновленной учебно-материальной базе

Военнослужащие соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают практические занятия по боевой подготовке на обновленной учебно-материальной базе (УМБ).

На полигоне «Юргинский» к началу зимнего периода обучения был построен условный населенный пункт из 12 строений, на котором подразделения мотострелкового соединения отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях, на данном учебном месте при отработке учебно-боевых задач одновременно может задействоваться до 800 военнослужащих. Все объекты УМБ максимально приближены к реальности и возводились исходя из опыта, полученного во время современных вооруженных конфликтов. Личный состав общевойскового объединения выполняет огневые и тактические задачи на полигонах в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, а также Республике Тыва. На обновленных мишенных полях различного типа военнослужащие проходят обучение по применению стрелкового оружия, бронетанковой техники, артиллерии.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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