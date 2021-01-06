06.01.2021 (13:45)

Сорок учений радиотехнических войск ЦВО пройдет в 2021 году

Сорок тактических и тактико-специальных учений проведут радиотехнические войска 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году.

Запланировано 27 тактико-специальных учений и 13 тактических учений. Основные мероприятия состоятся на полигоне Телемба в Республике Бурятия в рамках совместного учения ПВО и авиации ЦВО. Особое внимание будет уделено вопросам организации боя и боевого слаживания в новом позиционном районе, манёвренных действий подразделений, совершенствованию приёмов маскировки и полевой выучки военнослужащих.

В 2020 году войска РТВ существенно обновили парк используемых радиолокационных станции. В течение года на вооружение радиотехнических частей поступил радиолокационный маловысотный комплекс обнаружения воздушных объектов «Подлёт-К1», также РЛС "Терек". Кроме того, на вооружение поступили пять модернизированных подвижных радиолокационных станции П-18РТ и подвижный радиовысотомер ПРВ-13П.

«На ближнесрочную перспективу запланированы поставки трёх мобильных радиолокационных станций «Каста». Это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полёта и трассовых характеристик воздушных объектов. Эффективность этого средства позволит нам выполнять задачи по обнаружению беспилотных летательных аппаратов»", - сказал начальник радиотехнических войск 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО полковник Рамиль Зиганшин.

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