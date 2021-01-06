06.01.2021 (12:30)

В Чечне саперы Южного военного округа в 2020 году обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в 2020 году при выполнении задач по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий на территории Чечни очистили 1403 га, обнаружили и обезвредили более 2 тыс. снарядов и мин.

Перед саперами стояла задача очистить от ВОП в Чечне 928 га плодородных и экономически важных земель. С данной задачей инженерные подразделения ЮВО справились к середине августа. Таким образом, общий объем выполнения задач по разминированию составил 151% от годового плана.

В мероприятиях по очистке от взрывоопасных предметов местности и экономически важных объектов республики принимали участие около 100 военнослужащих по контракту, было задействовано около 20 единиц специальной техники, в том числе новейший мобильный комплекс разминирования.

Всего на территории субъектов России в зоне ответственности ЮВО в 2020 году проверено более 60 тыс. га земель, 55 км дорог, при этом было обнаружено и уничтожено почти 30 тыс. ВОП.

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