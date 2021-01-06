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06.01.2021 (12:45)

В Москве и Московской области около 5 тыс. военнослужащих ЗВО встретят Рождество в войсковых храмах

Около 5 тыс. православных военнослужащих Западного военного округа примут участие в рождественских богослужениях в войсковых храмах Москвы и Московской области.

Так, например, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в праздничной литургии в главном храме Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части.

Для офицеров и солдат Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений рождественские богослужения проведут помощники командиров частей по работе с верующими военнослужащими в войсковых храмах и молельных комнатах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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