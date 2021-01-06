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06.01.2021 (11:30)

В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии прошло специальное корабельное учение

В Дагестане в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошло специальное корабельное учение.

Основной целью учебных мероприятий была проверка и оценка действий экипажей каждого из кораблей в ходе подготовки к боевому дежурству.

В рамках проведения учения с получением сигнала «Боевая тревога» экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, корабли подготовлены к выходу из пункта базирования.

На кораблях, заступивших на боевое дежурство, экипажи переведены на круглосуточный режим боевой службы, личный состав занял свои места на боевых постах, радиолокационные станции отслеживают воздушную обстановку, развернуты артиллерийские установки по ответственным секторам стрельбы.

Всего в специальном учении приняли участие в более 200 военнослужащих Кфл, было задействовано около 15 надводных кораблей и катеров флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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