06.01.2021 (11:00)

Партия танков Т-90 «Прорыв» и БМПТ «Терминатор» поступят в танковую армию ЗВО в 2021 году

Партия из нескольких боевых машин поддержки танков «Терминатор» и танков Т-90 «Прорыв» поступит на эксплуатацию в гвардейскую танковую армию Западного военного округа. Об этом сообщил командующий танковым объединением ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«В танковое объединение ЗВО поступит партия танков Т-90М, машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Они оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени, также состоится поставка боевых машин поддержки танков «Терминатор», боевая бронированная гусеничная машина БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж –– пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами, — отметил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Командующий гвардейской танковой армией ЗВО также добавил, что в объединении применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90. Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Также тренажеры для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней. Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

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